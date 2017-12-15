СМИ: Более трети оружия для ИГИЛ делают в Европе

Более 30% оружия, используемого боевиками Исламского государства в Сирии и Ираке, было изготовлено в Европейском союзе. Об этом говорится в публикации журнала Исследования вооружений, сообщает DW.

В расследовании, изложенном на 200 страницах, утверждается, что это оружие поступило с заводов в Болгарии, Румынии, Венгрии и Германии. Более половины оружия боевиков произвели Россия и Китай.

Исследование является результатом трехлетней полевой работы в Ираке и Сирии в период между 2014 и 2017 годами. Было проанализировано более 40 000 предметов, включая оружие, боеприпасы и компоненты, используемые для изготовления взрывных устройств.

В докладе указывается, что большинство оружия боевики ИГ получили в ходе разграбления иракской и сирийской армий. Но во многих случаях вооружение, приобретенное у восточноевропейских государств Саудовской Аравией и Соединенными Штатами, а затем поставляемое сирийским оппозиционным силам, также оказалось в руках ИГ.

"Многие из этих передач нарушили условия продажи и экспорта, согласованные между экспортерами оружия, прежде всего государствами-членами ЕС, и получателями в Саудовской Аравии и Соединенных Штатах", - говорят исследователи.

Издание приводить в пример случай, когда противотанковое управляемое оружие, произведенное в ЕС, было продано Соединенным Штатам, а затем передано оппозиционной партии, участвующей в сирийском конфликте, позже оружие оказалось в руках сил ИГ в Ираке - все в течение двух месяцев после отгрузки оружия с завода.

Согласно исследованию, стороны, участвующие в этих передачах оружия, часто сознательно пытались скрыть его происхождение, изменив упаковку и удалив или закрасив заводскую маркировку.

Ранее сообщалось, что американку обвинили в финансировании ИГИЛ биткоинами.

Источник: korrespondent.net