В Турции запустили первую линию беспилотного метро

В метрополитене Стамбула состоялась церемония запуска первой линии беспилотных поездов в Турции. В мероприятии участвовал президент страны Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet.

Беспилотные поезда будут курсировать на участке метрополитена Ускюдар – Санджактепе. На первом участке новой линии протяженностью 10,5 км будет функционировать девять станций.

Полная линия метро будет состоять из 16 станций и сможет перевозить около 700 тысяч пассажиров ежедневно. Оставшиеся семь станций будут запущены в июне 2018 года.

Новая линия метро объединена с двумя крупными транспортными артериями Стамбула – наземной Метробус и подземной Мармарай.

Как сообщал Корреспондент.net, в метро Харькова построят две станции за кредит ЕБРР в размере 160 млн евро. Таже за эти деньги будут куплены новые поезда.

Источник: korrespondent.net