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15. 12. 2017

Турция даст $3 млн на перевооружение украинской армии

Турция предоставит Украине 3 млн долларов на оснащение армии. Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил на встрече с журналистами в Анкаре, передает LB.ua.

"До конца года я подпишу очередной договор, согласно которому Турция выделяет 9 млн лир (3 млн долларов) на помощь украинской армии", - сказал дипломат.

По его словам, это будет второй год подряд, когда подписывается такие договора. 

"Предусмотрено 5 таких соглашений по 3 млн долларов прямой финансовой помощи Украине на закупке военного оснащения", – добавил Сибига.

Напомним, по словам премьера Владимира Гройсмана, украинская армия – одна из сильнейших в Европе на данный момент и входит в Топ-30 лучших армий мира.

Источник: korrespondent.net

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