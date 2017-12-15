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15. 12. 2017

Дело Саакашвили: ГПУ обжаловала решение суда

Генеральная прокуратура обжаловала отказ суда отправить под круглосуточный домашний арест лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили. Соответствующая информация опубликована на сайте Апелляционного суда Киева.

Отмечается, что 15 декабря прокурор Александр Говорущак подал апелляционную жалобу.

Дело будет рассматривать коллегия судей в составе Олега Присяжнюка (председательствующий), Дениса Масенко и Игоря Паленыка.

При этом дата рассмотрения апелляции еще не определена.

Как сообщал Корреспондент.net, 11 декабря Печерский райсуд Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения для Михаила Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста. Политик был освобожден и отправился домой.

Позже ГПУ вызвала Саакашвили на допрос 18 декабря, а генпрокурор Юрий Луценко уточнил, в чем именно подозревают политика.

Источник: korrespondent.net

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