Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения

Россия и Египет в пятницу, 15 декабря, в Москве подписали документы для возобновления авиасообщения между странами, прерванного осенью 2015 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Хочу поблагодарить и поздравить моего коллегу, господина Фатхи и пожелать дальнейших шагов и реализации всех наших планов ", – глава Минтранса РФ Максим Соколов на церемонии подписания документа.

Со стороны России его подписал Соколов, Египта – министр гражданской авиации республики Шериф Фатхи.

Пока речь идет о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Соколов рассказал, что они могут начаться в первой половине февраля 2018 года, если не произойдет никаких негативных событий. Вопросы о готовности для возобновления чартерных полетов в курортные города Египта – Шарм-эш-Шейх и Хургаду – будет решаться уже в 2018 году.

Как сообщал Корреспондент.net, Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании Когалымавиа, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли.

Впоследствии ФСБ квалифицировало случившееся как теракт. Самолет взорвался из-за самодельного взрывного устройства, считают в Москве.

Источник: korrespondent.net