В Украине будут изымать нелегальные российские книги

В магазинах и на рынках Украины будут изымать нелегально ввезенные российские книги. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в видеообращении, опубликованном на Youtube.

Как сообщает Кириленко, Минюст завизировал приказ Госкомтелерадио, который вводит в действие еще одну норму закона о введении разрешительной системы на все российские книги

"Она заключается в том, что когда на книжных рынках или книжных магазинах какая-то литература происхождением из страны-агрессора распространяется нелегально (то есть без официально полученного разрешения), то такая литература по закону будет изыматься, а распространитель такой литературы будет попадать под штрафные санкции и штраф этот 10 минимальных заработных плат - 32 тысячи гривен, а при повторных таких случаях тот же субъект предпринимательской деятельности получит штраф уже в 50 минимальных заработных плат (на сегодняшний день 160 тысяч гривен)", - подчеркнул Кириленко.

По его словам, "продолжать распространять контрафактную, контрабандную, нелегальную книжную продукцию из России станет не только не морально, но также не выгодно в экономическом плане".

Как сообщил Кириленко, в 2016 году официально в Украину было ввезено более 50 тысяч наименований российских книг, а в 2017 году, после введения разрешительной системы, количество наименований до конца года не будет превышать 8 тысяч. В денежном эквиваленте, по его словам, до начала агрессии России в Украине стоимость всей легальной российской книжной продукции составляла более 30 миллионов долларов, которая поступала на украинский рынок.

Напомним, в Украину запретили ввозить из России сказки о русских богатырях/

Ранее Порошенко запретил ввоз "антиукраинских" книг.

Источник: korrespondent.net