На админгранице с Крымом усилят меры безопасности

Полиция усилит меры безопасности на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет пресс-служба ведомства.

По его словам, новая система безопасности будет аналогична той, что действует в районе проведения АТО на Донбассе.

"Мы должны работать по выявлению террористов и других лиц, въезжающих на территорию Украины для совершения преступлений", – заявил Аброськин.

Как отметили в полиции, для разработки и внедрения системы безопасности на линии разграничения с АР Крым создана рабочая группа.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранителям и пограничникам поручено обеспечить усиленный антитеррористический и контрразведывательный режим в стране, усилить пограничный контроль и охрану госграницы из-за активизации деятельности российских спецслужб.

Источник: korrespondent.net