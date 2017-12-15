США до сих пор не ввели санкции против России, объявленные в августе

Администрация президента США Дональда Трампа до сих пор не ввела санкции против России, объявленные 2 августа 2017 года. Об этом в пятницу, 15 декабря, пишет Голос Америки со ссылкой на CNN.

По данным СМИ, администрация пропустила свой первый срок – 1 октября – о выдаче указаний о том, какие российские единицы в военном секторе и в секторе разведки должны подлежать санкциям.

"Госдеп опоздал с этим почти на месяц... Возможно, потому, что госсекретарь Рекс Тиллерсон ликвидировал отдел, который следит за санкциями, и перенес всю эту работу на заместителя начальника бюро по планированию политики, однако они, наконец, 26 октября обнародовали имена этих русских единиц", – сообщает CМИ.

Теперь 29 января 2018 года – очередная даты, до которой администрация определиться с бизнесами и предприятиями из разных стран, которые должны подлежать санкциям за ведение деловых дел с теми российскими единицами.

По словам чиновника Госдепа, работа над имплементацией закона продолжается.

"Это сложное законодательство. Мы получили и рассмотрели данные от широкого круга посредников – иностранных правительств, промышленных ассоциаций и отдельных компаний, когда формировали правила для этих разделов. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами в реализации этих санкций, чтобы они были затратными для российского правительства, и в то же время не было непредвиденных негативных воздействий на других", – сказал он.

К слову, новые санкции имеют цель наказать Россию за ее вмешательство в американские выборы 2016 года, за нарушение прав человека, аннексию Крыма и военные действия на востоке Украины. Закон также охватывает санкции против Ирана и Северной Кореи.

Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США не приемлют военное вторжение России в Украину и не снимут санкции с Москвы до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Источник: korrespondent.net