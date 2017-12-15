В России проститутки попросили Путина о легализации

Движение в защиту секс-работниц Серебряная роза обратилось к президенту России, правительству и уполномоченному по правам человека с просьбой легализовать их работу, сообщает URA.RU.

Отмечается, что женщины просят отменить статью Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающую наказание за проституцию.

"Просим Вас воспользоваться правом законодательной инициативы и рассмотреть вопрос о внесении в Парламент Российской Федерации законопроекта, отменяющего статью "Занятие проституцией"", — говорится в обращении.

В качестве юридического основания для отмены статьи девушки указывают на рекомендацию Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам об отмене данной статьи в России.

Как сообщалось, в РФ сотрудницу полиции подозревают в занятии проституцией.

Напомним, ранее сообщалось о задержании священника из России, который вербовал проституток.

Источник: korrespondent.net