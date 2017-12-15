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15. 12. 2017

Дыминский появился в базе лиц, находящихся в розыске

Президент футбольного клуба Карпаты, львовский бизнесмен Петр Дыминский, которого  подозревают в причастности к смертельному ДТП в августе 2017 года, объявлен в розыск.

Соответствующая информация обнародована в базе данных МВД Украины.

В анкете указано, что Дыминского разыскивает Нацполиция как лицо, которое скрывается от следствия. Датой его исчезновения считается 11 декабря 2017 года.

Бинесмена подозревают в нарушении правил дорожного движения, которое  привело к смерти потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины).

Фото: скриншот 
 

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Дыминскому сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что Дыминский готов сотрудничать со следствием по делу о ДТП во Львовской области, в котором погибла 31-летняя Наталья Трила.

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Источник: korrespondent.net

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