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15. 12. 2017

С начала года в ДТП погибли 3058 украинцев

В Украине с начала 2017 года произошло более 146 тыс. ДТП, в которых погибли 3058 человек. Об этом на конференции Мининфраструктуры по итогам года в пятницу, 15 декабря, заявил начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, пишет 112 Украина.

По его словам, в авариях на украинских дорогах были травмированы более 31 тыс. человек.

"За 11 месяцев 2017 было 146 тыс. ДТП. Из них 24 тысяч с пострадавшими. Погибли 3058 наших граждан... Только в этом году полицейские обнаружили и зафиксировали более чем 2 млн нарушений, грубых нарушений", – сказал Жуков.

Он добавил, что чаще всего причинами ДТП были нарушения ПДД и вождение в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года в Украине на пожарах погибли 1483 человека.

Источник: korrespondent.net

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