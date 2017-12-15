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15. 12. 2017

Туск: Евросоюз впервые одобрил продление санкций против РФ без споров

Впервые лидеры Евросоюза приняли решение о продлении санкций против РФ без споров и дополнительных аргументов. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск после завершения саммита Евросоюза в Брюсселе в пятницу, 15 декабря.

"Одна вещь была вчера абсолютно четкой: все 28 стран-членов были тотально едины в вопросе продления санкций против России", – сказал Туск.

Он отметил "интересный факт" – впервые решение о продлении санкций было принято без диспутов и дополнительных аргументов.

Напомним, в сентябре нынешнего года Евросоюз продлил санкции против России до 15 марта 2018 года.

Источник: korrespondent.net

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