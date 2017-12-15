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15. 12. 2017

Штаб АТО констатирует уменьшение обстрелов на Донбассе

На Донбассе уменьшилось количество обстрелов. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает штаб АТО в соцсети Facebook.

"Сегодняшний день в районе проведения АТО характеризуется уменьшением количества обстрелов, но полного соблюдения режима прекращения огня нет. Все случаи нарушения условий перемирия зафиксированы на донецком направлении", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сепаратисты из 82-мм минометов обстреливали украинские позиции вблизи Опытного, а из гранатометов разных видов – вблизи Водяного и шахты Бутовка.

Кроме того, из легкого пехотного вооружения сепаратисты ввели огонь по позициям ВСУ в районе Песков и Авдеевки.

"В общем, с полуночи российско-террористические войска осуществили 5 обстрелов позиций сил АТО. В двух случаях украинские защитники отвечали оккупанту прицельным огнем", – говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранения получили двое военных, еще двое получили боевые травмы.

Источник: korrespondent.net

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