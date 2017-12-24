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24. 12. 2017

Шторм на Филиппинах: число погибших возросло до 200 человек

 
На Филиппинах в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом Тембин, погибли около 200 человек, сообщают местные СМИ.
 
Ранее сообщалось о 90 жертвах.
 
В провинции Северный Ланао погибли по меньшей мере 127 человек и еще 69 пропали без вести. 47 человек погибли в провинции Северная Замбоанга, 18 – в Южном Ланао, еще восемь – в провинциях Букиднон, Западный Мисамис и городе Илиган. 

На побережье Филиппин нашли неизвестное животное
 
Напомним, шторм на Филиппинах начался поздним вечером 22 декабря. В некоторых районах острова был объявлен в режим чрезвычайной ситуации: наводнения и сели смывают целые поселки.

Источник: korrespondent.net

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