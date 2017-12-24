В Госдуме назвали условие возвращения РФ в СЦКК

Для возвращения российских военных в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня) на Донбассе необходимо "прекращение провокаций со стороны Киева". Об этом заявил РИА Новости глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

"Для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых прежде всего прекращение провокаций в отношении наших офицеров. И здесь также, кроме голых призывов, Западу, очевидно, нужно добиваться реального выполнения от украинских властей своих обязательств по минским соглашениям", – сказал он.



Путин объяснил Меркель вывод военных РФ из СЦКК

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию вернуть своих офицеров-наблюдателей на Донбасс.

Источник: korrespondent.net