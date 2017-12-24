Замглавы ФБР планирует подать в отставку – СМИ

Заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейб намерен уйти в отставку. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

"У него есть около 90 дней, часть из которых праздники, он справится", – заявил собеседник издания.

По информации WP, Маккейб сложит полномочия через несколько месяцев, когда его стаж будет достаточным, чтобы получить пенсионные льготы.



Маккейб был правой рукой бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Коми вел расследование в отношении президента США Дональда Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией. После увольнения Коми Маккейб исполнял обязанности главы ФБР вплоть до утверждения нового директора Кристофера Рэя.





Экс-советник Трампа признался, что обманул ФБР Кроме того, Маккейб отвечал за расследование скандала вокруг почты кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе репутация ФБР – худшая в истории.

Источник: korrespondent.net