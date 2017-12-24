Турции нет места в Евросоюзе – канцлер Австрии

Турция не сможет стать членом ЕС в связи с политическим курсом властей страны. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Bild am Sonntag.

"В этой стране мы сталкиваемся с серьезным нарушением прав человека, основных прав и свобод. Я не приму то, что ЕС наблюдает и делает вид, что ничего не происходит. С моей точки зрения, Турция, особенно в свете политики последних лет, не имеет места в ЕС. Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении", – сказал Курц.

По его словам, Турция пытается оказывать влияние на турецкие сообщества в Европе с целью предотвращения интеграции.



Меркель и Эрдоган впервые за долгое время провели переговоры

Ранее сообщалось, что ЕС сократит финансовую помощь Турции, выплачиваемую в рамках программы поддержки кандидатов в члены Евросоюза.

Источник: korrespondent.net