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24. 12. 2017

Венесуэла объявила персонами нон грата двух дипломатов

 
Национальное учредительное собрание Венесуэлы объявило персонами нон грата посла Бразилии и поверенного в делах Канады, сообщает AVN.
 
Власти Венесуэлы считают, что канадский дипломат вмешивался в ее внутренние дела. 
 
Решение в отношении посла Бразилии принято в связи с импичментом Дилмы Руссефф в 2016 году. Оно будет действовать до восстановления конституционного порядка в этой стране, который, по мнению Каракаса, был нарушен смещением с поста главы государства представительницы левых сил.

Экономика Венесуэлы вошла в стадию гиперинфляции
 
Напомним, ранее США ввели новые санкции против чиновников Венесуэлы.

Источник: korrespondent.net

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