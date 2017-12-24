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24. 12. 2017

Парламент Чечни объявил бойкот Instagram

 
Депутаты парламента Чечни закроют свои аккаунты в Instagram, говорится на сайте законодательного органа республики.
 
22 декабря администрация Facebook и Instagram заблокировала аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова. 
 
Спикер парламента Чеченской республики Магомед Даудов объявил о закрытии своего аккаунта в Instagram до тех пор, пока администрация не разблокирует аккаунт Кадырова.

Кадыров выложил фото с винтовкой для "непонятливых"
 
Ранее министерство финансов США внесло Кадырова в санкционный "список Магнитского".

Источник: korrespondent.net

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