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24. 12. 2017

НАТО утратило навыки борьбы на море – Столтенберг

 
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс потерял навыки борьбы с подводными лодками, передает РИА Новости.
 
"После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки", – сказал Столтенберг.
 
Генсек НАТО также отметил, что Россия подняла деятельность подводных лодок на высочайший уровень со времен холодной войны.
 
"Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны", – сказал он. 

Путин пожаловался на агрессивную стратегию НАТО
 
Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены активностью российских подлодок.

Источник: korrespondent.net

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