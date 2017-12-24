НАТО утратило навыки борьбы на море – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс потерял навыки борьбы с подводными лодками, передает РИА Новости.

"После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также отметил, что Россия подняла деятельность подводных лодок на высочайший уровень со времен холодной войны.





Путин пожаловался на агрессивную стратегию НАТО "Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены активностью российских подлодок.

Источник: korrespondent.net