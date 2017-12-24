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24. 12. 2017

Сноуден представил мобильное приложение для защиты от слежки

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден представил приложение, предназначенное для скрытого слежения с помощью микрофона и камеры смартфона, передает Associated Press.

Программа Haven для устройств на платформе Android предназначено для правозащитников и других категорий людей в группе риска.

Приложение использует сенсоры смартфона, чтобы фиксировать изменения в помещении, где находится устройство.

Конгресс США не признал Сноудена информатором

Как сообщал Корреспондент.net, в начале 2017 года власти России продлили Сноудену вид на жительство в РФ еще на два года.

Источник: korrespondent.net

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