Американский суд частично снял запрет Трампа на въезд беженцев

Суд в США частично снял введенный президентом Дональдом Трампом запрет на въезд в страну для беженцев из стран, чье население преимущественно составляют мусульмане, сообщает Reuters.

Соответствующие решение принял судья Джеймс Робарт из Сиэтла.

Исключение составят беженцы, у которых не найдется достаточных подтверждений связи с лицами или структурами, которые уже находятся в США.



Лидеры ЕС не достигли единства в вопросе миграции

Напомним, ранее Трамп призвал Конгресс провести реформу в иммиграционной политике страны.

Источник: korrespondent.net