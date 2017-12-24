Американский суд частично снял запрет Трампа на въезд беженцев

Суд в США частично снял введенный президентом Дональдом Трампом запрет на въезд в страну для беженцев из стран, чье население преимущественно составляют мусульмане, сообщает Reuters.
Соответствующие решение принял судья Джеймс Робарт из Сиэтла.
Исключение составят беженцы, у которых не найдется достаточных подтверждений связи с лицами или структурами, которые уже находятся в США.
Лидеры ЕС не достигли единства в вопросе миграции
Напомним, ранее Трамп призвал Конгресс провести реформу в иммиграционной политике страны.
Источник: korrespondent.net