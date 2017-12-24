24 декабря 2017, воскресенье, 06:46
+5°C
Завтра +3°C
+5°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,36
24. 12. 2017

Американский суд частично снял запрет Трампа на въезд беженцев

Суд в США частично снял введенный президентом Дональдом Трампом запрет на въезд в страну для беженцев из стран, чье население преимущественно составляют мусульмане, сообщает Reuters.

Соответствующие решение принял судья Джеймс Робарт из Сиэтла.

Исключение составят беженцы, у которых не найдется достаточных подтверждений связи с лицами или структурами, которые уже находятся в США.

Лидеры ЕС не достигли единства в вопросе миграции

Напомним, ранее Трамп призвал Конгресс провести реформу в иммиграционной политике страны. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ты веришь что сны сбываются?
- Да.
- Тогда раздевайся.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.