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24. 12. 2017

В Донецкой области растет число нарушений тишины

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение количества таких нарушений в Луганской области. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте миссии.

"В Донецкой области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, примерно 320 взрывов против ориентировочно 190 соответственно", – говорится в сообщении.

Тем временем в Луганской области миссия не зафиксировала ни одного взрыва. За предыдущий отчетный период было зафиксировано примерно 280 взрывов.

В зоне АТО сохраняется режим тишины – штаб

Напомним, 23 декабря на Донбассе вступило в силу новое, предпраздничное перемирие.

Источник: korrespondent.net

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