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24. 12. 2017

В Китае испытали крупнейший в мире самолет-амфибию

 
Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия AG600 в воскресенье, 24 декабря, успешно завершил первый тестовый полет, сообщает CCTV.
 
Самолет взлетел утром из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун. Он провел в воздухе 64 минуты, максимальная высота полета составила 3 тысячи километров. Самолет сопровождался другим воздушным судном, в котором находилась команда технических сотрудников.
 
Китай завершил сборку AG600 в июле прошлого года. Самолет планируют использовать для спасательных операций и борьбы с лесными пожарами.
 
 
Максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 тонн, за 20 секунд AG600 способен забрать до 12 тонн воды и сбросить 370 тонн жидкости без дозаправки.

Самолет нарисовал в небе над Германией елку с игрушками
 
Гидросамолет может находиться в воздухе до 12 часов, его максимальная скорость –500 километров в час.

Источник: korrespondent.net

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