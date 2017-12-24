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24. 12. 2017

Лукашенко: Рождество – праздник обновления, сострадания и милосердия

Глава государства Александр Лукашенко накануне Рождества Христова поздравил всех христиан, празднующих Рождество Христово 25 декабря.

«В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие качества людей, вдохновленных духовными ценностями христианства. Это праздник обновления, сострадания и милосердия », – говорится в поздравительном послании, сообщает catholic.by.

«Пусть радость этого волшебного события наполнить сердце каждого любовью и надеждой, поможет с уверенностью идти по жизни и достичь поставленных целей. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения», – добавляет Александр Лукашенко.

Источник: krynica.info

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