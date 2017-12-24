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24. 12. 2017

В Лиде прошел конкурс на лучший Раратный фонарик

В Лиде в католическом приходе Успения Пресвятой Девы Марии 22 декабря прошла последняя Раратная Месса.

В 7 часов утра по понедельникам, средам и пятницам, несмотря на раннее время, на нее собирались многочисленные прихожан всех возрастов, сообщает catholic.by.

Каждый год в лидским костеле происходит традиционный конкурс на лучший фонарик, сделанный своими руками, в котором – три призовых места.

В течение Адвента дети собирали красивые рисунки. За участие в раратних Мессах все они получили приятные подарки.

Источник: krynica.info

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