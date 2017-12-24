Итоги 23.12: Задержание Яценюка и перемирие в АТО

На Бали произошло новое извержение вулкана

На острове Бали произошло извержение вулкана Агунг спустя месяц после его активности. Вулканический пепел поднялся на высоту от 500 метров до 2,5 км. Власти острова заявили, что безопасности туристов ничто не угрожает.

Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в Швейцарии в аэропорту Женевы. Политика остановили на паспортном контроле по запросу России – по обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне. Через десять минут Яценюка пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете.

Как сообщили в украинском бюро Интерпола, официальных препятствий для передвижения Яценюка нет, так как розыска по инициативе или по каналам Интерпола – не существует.

Порошенко внес в Раду законопроект об антикоррупционном суде

Президент Петр Порошенко внес в парламент свой законопроект об Антикоррупционном суде. Документ отмечен президентом как "неотложный". Однако текста законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет.

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала своевременные законодательные шаги, объявленные Порошенко.

Германия, Франция и Польша призвали РФ вернуть наблюдателей на Донбасс

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию вернуть своих офицеров-наблюдателей на Донбасс.

МИД Польши выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на Донбассе и также призвал Россию вернуть военнослужащих в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

В Госдуме заявили, что для возвращения российских военных в СЦКК на Донбассе необходимо "прекращение провокаций со стороны Киева".

На Донбассе началось перемирие на период праздников

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе с 00.00 23 декабря вступило в силу новое, новогодне-рождественское перемирье перемирие.

В штабе АТО заявили, что сепаратисты нарушили договоренности о перемирии, осуществив обстрел украинских позиций на Светлодарской дуге. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Порошенко обсудил с госсекретарем США предоставление оружия Украине

Президент Украины Петр Порошенко во время своей беседы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудили вопрос предоставления Украине летального оружия.

Порошенко отметил, что американское оружие будет не для наступления, а для сдерживания российской агрессии.

"Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии. Украина победит!" – заявил президент.

Из-за шторма на Филиппинах погибли 200 человек

На Филиппинах в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом Тембин, погибли около 200 человек.

В некоторых районах острова объявлен режим чрезвычайной ситуации: наводнения и сели смывают целые поселки.

Источник: korrespondent.net