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24. 12. 2017

На Филиппинах десятки людей погибли при пожаре в торговом центре

Не менее 25 человек погибли, оказавшись запертыми при пожаре в здании одного из торговых центров города Давао на Филиппинах. Об этом сообщает Minda News.

Пожар начался вечером в пятницу. Запертых людей пытались спасти до 3:30 субботы по местному времени. Примерно в это время президент страны Родриго Дутерте объявил о нулевых шансах на спасение. Количество жертв оценивается от 25 до 35 человек.

Пожар начался на третьем этаже торгового центра. Его причина пока неизвестна.

В субботу Дутерте и местные власти встретились с семьями погибших.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в результате сильного пожара в фитнесс-центре в южнокорейском городе Чечхон погибли не менее 28 человек.

Источник: korrespondent.net

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