Лавров в ЕС пожаловался на агрессивных "русофобов"

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Евросоюз перестать идти на поводу стран-русофобов в выстраивании отношений с Москвой. Об этом он сказал в интервью кипрской газете Симерини, сообщает РИА Новости.

"Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-есовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года", – сказал Лавров.

Российский министр отметил, что ему известно о недовольстве такой ситуацией среди политических и деловых кругов ЕС.

"В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" – перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач", – заявил Лавров.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Россия обвинила США в "русофобии", из-за решения Вашингтона предоставить оружие Украине.

Источник: korrespondent.net