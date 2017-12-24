В Лос-Анджелесе мужчина с мачете ранил восемь человек

Мужчина с мачете напал на прохожих в районе Канога-Парк в Лос-Анджелесе и ранил восемь человек. Об этом сообщает Daily Star.

Прибывшие на место полицейские открыли огонь по злоумышленнику и застрелили его.

Все пострадавшие были доставлены в городские больницы. В настоящее время полиция выясняет мотивы преступления и устанавливает личность мужчины.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в городе Маастрихт в Нидерландах в результате серии нападений с ножом погибли два человека и еще несколько получили ранения.

В Германии пьяный напал с ножом на мэра города

Источник: korrespondent.net