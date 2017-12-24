24 декабря 2017, воскресенье, 18:46
+2°C
Завтра +2°C
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,36
24. 12. 2017

В Лос-Анджелесе мужчина с мачете ранил восемь человек

Мужчина с мачете напал на прохожих в районе Канога-Парк в Лос-Анджелесе и ранил восемь человек. Об этом сообщает Daily Star.

Прибывшие на место полицейские открыли огонь по злоумышленнику и застрелили его.

Все пострадавшие были доставлены в городские больницы. В настоящее время полиция выясняет мотивы преступления и устанавливает личность мужчины.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в городе Маастрихт в Нидерландах в результате серии нападений с ножом погибли два человека и еще несколько получили ранения.

В Германии пьяный напал с ножом на мэра города

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Я не хотел вас обидеть, просто повезло...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.