В Лос-Анджелесе мужчина с мачете ранил восемь человек

Мужчина с мачете напал на прохожих в районе Канога-Парк в Лос-Анджелесе и ранил восемь человек. Об этом сообщает Daily Star.
Прибывшие на место полицейские открыли огонь по злоумышленнику и застрелили его.
Все пострадавшие были доставлены в городские больницы. В настоящее время полиция выясняет мотивы преступления и устанавливает личность мужчины.
Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в городе Маастрихт в Нидерландах в результате серии нападений с ножом погибли два человека и еще несколько получили ранения.
В Германии пьяный напал с ножом на мэра города
Источник: korrespondent.net
новость
новость