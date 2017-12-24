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24. 12. 2017

В аэропорту Индонезиии Boeing столкнулся с грузовиком

В аэропорту индонезийского города Медан пассажирский самолет Boeing 737-800 столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает The Straits Times.

По данным издания, в аварию с грузовиком попал самолет сингапурской авиакомпании SilkAir, который готовился к взлету. Из Медана пассажирский Boeing должен был пойти в Сингапур, однако из-за произошедшего инцидента рейс был задержан более чем на 12 часов.

Один из очевидцев происшествия, пользователь Twitter под ником Джерри Сойятман, опубликовал в Twitterфотографию, на которой на корпусе самолета заметна вмятина.

"Я слышал, что Boeing авиакомпании SilkAir столкнулся с наземным транспортным средством, находясь на стоянке в аэропорту Медана", - написал Сойятман.

По словам официального представителя аэропорта, в момент инцидента на борту самолета находились 163 пассажира. Никто из них не пострадал. Самолет вскоре был отправлен на ремонт, пассажиров высадили. За ними прислали резервный борт. Причины случившегося сейчас выясняются. В частности, рассматриваются версии как о технических неполадках, так и о человеческом факторе. Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" сошел со взлетной полосы.

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в киевском аэропорту Борисполь самолет белорусской авиакомпании Белавиа сошел со взлетной полосы.

Источник: korrespondent.net

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