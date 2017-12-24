Американка скончалась в самолете по дороге в Сеул

В самолете авиакомпании Korean Air, направлявшегося из Вашингтона в Сеул, скончалась гражданка США. Самолет Боинга-777 был вынужден совершить посадку в российском Хабаровске.

Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"По уточненной информации, наши врачи констатировали смерть гражданина иностранного государства. Он умер на борту до момента приземления. Тело погрузят обратно на борт. Самолет вылетит в ближайшее время по своему маршруту", – сказал представитель транспортной полиции.

Свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что на борту Боинга-777 скончалась гражданка США. Предварительно причиной смерти женщины стала сердечная недостаточность.

Аэропорт Хабаровск является запасным для всех аэропортов Дальневосточного федерального округа, а также может использоваться для совершения экстренной посадки воздушными судами, следующими трансконтинентальными (Азия – Европа) и транстихоокеанскими (Азия – Северная Америка) маршрутами.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Хабаровском крае РФ разбился самолет Ан-2, упав между домами. Тогда один человек погиб и еще один пострадал.

В РФ совершил жесткую посадку самолет, есть жертвы

Источник: korrespondent.net