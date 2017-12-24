В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник

Сепаратисты самопровозглашенной ЛНР утверждают, что сбили беспилотный летательный аппарат украинских военных, который использовался для разведки артиллерийских целей и корректировки огня. Об этом сообщают сепаратисткие СМ со ссылкой на минобороны республики.

"Сегодня в 10.10 в районе населенного пункта Калиново военнослужащими народной милиции был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ Skaywolker, производивший разведку и подготовку к корректировке огня", – говорится в сообщении.

Утверждается, что в результате поражения корректировщика "удалось избежать открытия огня по территории республики".

Как сообщал Корреспондент.net, украинские военные регулярно сбивают беспилотники производства России на Донбассе. А в сентябре нынешнего года в зоне АТО упал беспилотник Орлан российского производства.

На Донбассе нашли беспилотник с маркировкой ФСБ

Источник: korrespondent.net