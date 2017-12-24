Волкер: Санкции – стимул для Москвы

Санкции против России должны в будущем сохраняться, потому что уходящий 2017 год стал наиболее кровопролитным с начала конфликта на Донбассе. Об этом сказал специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью итальянской газете La Stampa.

Он отметил, что впечатление о том, что кризис на востоке Украины прошел – "абсолютно ошибочно".

"2017 год стал самым жестким. Нарушения режима прекращения огня увеличились, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала столкновений. К этому добавляется крах экономики и инфраструктуры, что сделало население более уязвимым", – заявил Волкер.

По его мнению, продолжают существовать все причины, по которым вводились санкции.

"Мы должны сохранять санкции, пока Минск не будет реализован, потому что они создают для Москвы стимул, чтобы соблюдать соглашения", – отметил Волкер.

Дипломат отметил, что Кремль надеялся повлиять на Киев, создав пророссийское правительство, но вместо этого "создал более сплоченную, националистическую и антирусскую Украину, чем когда-либо".

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 июля 2018 года.

В свою очередь США расширили санкционный список Магнитского, добавив туда и главу Чечни Рамзана Кадырова, а также ввели санкции еще против двух компаний из РФ.

Источник: korrespondent.net