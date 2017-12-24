В Москве сорвали акцию "День свободных выборов"

Полицейские помешали подготовке к проведению праздника "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере в центре Москвы, сообщил глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, передает "Дождь".

По его словам, в Лермонтовском сквере появились "полковники МВД и бойцы второго оперативного полка".

"Мешают собирать сцену", - написал Яшин.

На месте сбора сцены в сквере присутствуют замглавы совета муниципальных депутатов Красносельского района Петр Царьков и депутат Алексей Горинов, Царьков ведет беседу с прибывшими в сквер полицейскими и требует "прекратить незаконные действия".

Позже Яшин объявил о собрании жителей района в Лермонтовском сквере, где ранее планировалось провести "День свободных выборов", заявив, что подготовку к празднику "сорвала" полиция.

На собрание может прийти любой желающий, но без "символики, плакатов и знамен", уточнил Яшин.

"Никто не имеет права запретить победившему на выборах главе округа встретиться со своими избирателями на территории своего района. Поэтому приходите сегодня в 15:00 в Лермонтовский сквер, я буду рад вас всех видеть", — написал Яшин.

Позже Яшин сообщил, что к его дому прибыла полиция. Полицейские остановили Яшина на улице, когда он вышел из дома.

В итоге, в Лермонтовском сквере в Москве, по оценкам СМИ, собрались около двух тысяч человек. МВД сообщило о 300 участниках акции.