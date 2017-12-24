Во время акции на Майдане произошла стычка

В центре Киева во время акции "Кофе на Крещатике" между участникаи акции произошла стычка, никто не пострадал, сообщает "Громадське".

В частности, бойцы батальона "Азов" и другие военные устроили спор с Юрием Бирюковым - советником президента Петра Порошенко.

Они требовали от него опровержения сообщению о том, что Мариуполь освобождали бойцы 72-й бригады, а не "Азова".

"Я общаюсь с бойцами 72-й бригады, которые говорят, что они там работали. У меня нет оснований им не верить", - заявил Бирюков.

Один из участников акции "Кофе на Крещатике" во время спора толкнул и попытался оттянуть бойца из "Азова", началась потасовка. В то же время Бирюкова оттащили в сторону и он исчез.

Напомним, что сегодня в Киеве на Майдане Незалежности проходит акция Кофе на Крещатике. Мероприятие организовали противники еженедельных маршей лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили.

Источник: korrespondent.net