24 декабря 2017, воскресенье, 20:38
+2°C
Завтра +2°C
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,36
24. 12. 2017

Wizz Air перенес на два месяца открытие новых рейсов из Киева

 
Лоукостер Wizz Air перенес открытие рейсов из Киева в Лиссабон и Таллинн на два месяца с 19 апреля на 21 июня 2018 года, сообщает издание Avianews со ссылкой на информацию в системе бронирования авиаперевозчика.
 
Информацию о переносе рейсов на июнь изданию подтвердили в колл-центре авиакомпании, не уточнив причины этого решения.
 
 
Кроме переноса запуска новый рейсов Wizz Air также с апреля на июнь отложила увеличение частоты на маршрутах из Киева в Мемминген, Дортмунд, Братиславу, Кельн, Копенгаген, Ларнаку и Ганновер.
 
Подобные действия лоукостера могут быть связаны с переносом срока получения третьего самолета для киевской базы. Предполагалось, что третий борт поступит в Жуляны в апреле 2018 года, после чего Wizz Air должен открыть новые рейсы в Лиссабон и Таллинн и увеличить частоту полетов на уже существующих направлениях.
 
Напомним, об удвоении операционной деятельности в Украине в 2018 году и открытие новых рейсов авиакомпания объявила в июле.
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Я не хотел вас обидеть, просто повезло...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.