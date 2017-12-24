24 декабря 2017, воскресенье, 20:36
+2°C
Завтра +2°C
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,36
24. 12. 2017

В МВД рассказали о биометрическом контроле для россиян на границе

 
В районах потенциального нелегального пересечения границы Украины уже с 27 декабря заработает биометрический контроль для граждан Российской Федерации, сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины  Зорян Шкиряк в Facebook.
 
"Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", - заявил Шкиряк. 
 
 
Уже с 1 января 2018 каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять на границе отпечатки пальцев и весь комплект биометрических данных.
 
"Все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола", - добавил советник министра. 
 
Напомним, что в Украине 157 действующих пунктов пропуска оборудованы средствами для считывания информации с биометрических документов.
 
Половина украинцев хотят закрыть границу с РФ и ввести визы.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Я не хотел вас обидеть, просто повезло...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.