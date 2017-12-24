В МВД рассказали о биометрическом контроле для россиян на границе

В районах потенциального нелегального пересечения границы Украины уже с 27 декабря заработает биометрический контроль для граждан Российской Федерации, сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в Facebook.

"Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", - заявил Шкиряк.

Уже с 1 января 2018 каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять на границе отпечатки пальцев и весь комплект биометрических данных.

"Все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола", - добавил советник министра.

Напомним, что в Украине 157 действующих пунктов пропуска оборудованы средствами для считывания информации с биометрических документов.

Половина украинцев хотят закрыть границу с РФ и ввести визы.

Источник: korrespondent.net