В Швейцарии хотят референдум об отношениях с ЕС

Президент Швейцарии Дорис Лейтард высказалась в пользу проведения референдума с целью прояснения отношений страны с Европейским союзом, сообщает Reuters.

Разногласия между Брюсселем и Швейцарией, которая не является членом ЕС, начали расти на фоне процесса выхода Британии из ЕС. В частности, Брюссель хочет заменить более 100 двусторонних соглашений, которые регулируют отношения с Берном.

Напряженность возросла на прошлой неделе, когда ЕС предоставил швейцарским фондовым биржам лишь ограниченный доступ к своему рынку, пригрозив последствиями за дискриминацию.

"Путь двусторонних отношений важен. Поэтому мы должны прояснить наши отношения с Европой. Мы должны знать, в каком направлении двигаться. Поэтому фундаментальный референдум будет полезным ", - сказала Лейтард.

Переговоры о всеобъемлющем соглашении прошли в прошлом месяце после того, как Швейцария согласилась увеличить свой вклад в бюджет ЕС.

Такое соглашение обеспечит принятие Швейцарией соответствующих законов ЕС в обмен на увеличение доступа к единому рынку блока, что важно для швейцарского экспорта.

Однако заключению такого соглашения противостоит евроскептическая Швейцарская народная партия, которая сегодня является крупнейшей группой в парламенте.





Источник: korrespondent.net