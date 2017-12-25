Суд в РФ не признал обманом сделку Siemens по турбинам

Арбитражный суд Москвы не признал недействительной сделку о поставках турбин Siemens "дочке" Ростеха компании Технопромэкспор, сообщает РИА Новости.
"В нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ истцы по первоначальному иску не доказали, что истец-2 (завод СТГТ Siemens, изготовивший турбины − ред.) имел неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта. Доказательств того, что ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение истца-2 заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено", − говорится в решении суда.
Напомним, летом 2017 года Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные когда-то для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим концерн сообщил о намерении разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам.
Ранее арбитражный суд Москвы отказал Siemens в возвращении турбин, перемещенных на полуостров.
Источник: korrespondent.net
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