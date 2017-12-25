Суд в РФ не признал обманом сделку Siemens по турбинам

Арбитражный суд Москвы не признал недействительной сделку о поставках турбин Siemens "дочке" Ростеха компании Технопромэкспор, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что немецкий концерн не сумел доказать обман.

"В нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ истцы по первоначальному иску не доказали, что истец-2 (завод СТГТ Siemens, изготовивший турбины − ред.) имел неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта. Доказательств того, что ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение истца-2 заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено", − говорится в решении суда.

Напомним, летом 2017 года Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные когда-то для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим концерн сообщил о намерении разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам.

Ранее арбитражный суд Москвы отказал Siemens в возвращении турбин, перемещенных на полуостров.

Источник: korrespondent.net