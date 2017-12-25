Полицейские в Техасе застрелили ребенка

Полицейский в американском штате Техас в канун Рождества случайно застрелил шестилетнего мальчика, пишет The Telegraph.
По информации местного шерифа Хавьера Салазара, выйдя на крыльцо, правонарушитель открыл огонь. Правоохранители застрелили его, однако одна из пуль пробила стену фургона и задела ребенка, который умер по дороге в больницу.
Четверо полицейских, участвовавших в перестрелке, отстранены от работы, ведется расследование.
В США обнародовано видео убийства копами ребенка
Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия полицейские застрелили 21-летнего студента после того, как он отказался бросить нож.
Источник: korrespondent.net
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