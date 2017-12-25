Полицейские в Техасе застрелили ребенка

Полицейский в американском штате Техас в канун Рождества случайно застрелил шестилетнего мальчика, пишет The Telegraph.

Отмечается, что трагедия произошла в городе Сан-Антонио во время погони за преступником, который пытался скрыться в трейлере, где находился ребенок.

По информации местного шерифа Хавьера Салазара, выйдя на крыльцо, правонарушитель открыл огонь. Правоохранители застрелили его, однако одна из пуль пробила стену фургона и задела ребенка, который умер по дороге в больницу.

Четверо полицейских, участвовавших в перестрелке, отстранены от работы, ведется расследование.

В США обнародовано видео убийства копами ребенка

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия полицейские застрелили 21-летнего студента после того, как он отказался бросить нож.

Источник: korrespondent.net