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25. 12. 2017

В ООН утвердили бюджет организации на два года

Генассамблея ООН приняла бюджет организации на ближайшие два года в размере 5,395 миллиарда долларов.

Напомним, регулярный бюджет ООН формируется за счет взносов 193 государств-членов. Платежи оцениваются исходя из платежеспособности страны и рассчитываются исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны. Размер индивидуального взноса не должен превышать 22% всего бюджета.

Наибольшая доля традиционно приходится на США. Согласно шкале взносов для распределения расходов ООН на следующий год Штаты снова внесут 22% от указанной суммы.

В числе лидеров по финансированию ООН также Япония и Китай − 9,6% и 7,9% соответственно.

Отметим, в течение года США добились урезания затрат на миротворческие операции ООН. Расходы на миссии по поддержанию мира не входят в одобренную сумму.

Ранее сообщалось, что Вашингтон предлагает сократить бюджет ООН на 2018-2019 годы на 250 миллионов долларов.

Источник: korrespondent.net

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