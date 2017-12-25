Выборы в РФ: Справедливая Россия поддержит Путина

Лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов заявил, что политсила не будет выдвигать своего кандидата в президенты, а поддержат кандидатуру Владимира Путина.

"Сегодня президиум принял политическое решение, это решение будет рекомендовано съезду: партия Справедливая Россия своего кандидата выдвигать не будет, мы поддержим кандидатуру Владимира Владимировича Путина", − отметил Миронов.

Он добавил, что члены партии будут проводить агитацию "уже за нашего общего кандидата".

Накануне самовыдвижение Путина также поддержала Единая Россия.

Ранее КПРФ выдвинула своим кандидатом на выборы директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, ЛДПР традиционно выставила Владимира Жириновского, а Яблоко − Григория Явлинского.

Кроме того, за главный государственный пост поборется Ксения Собчак, она стала кандидатом от партии Гражданская инициатива.

Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Источник: korrespondent.net