Гватемала решила перенести посольство в Иерусалим

Президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил в Facebook о решении перенести посольство страны в Израиле в Иерусалим.
"Сегодня (воскресенье, 24 декабря) я говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху… Одной из важных тем стало возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим. Сообщаю, что я дал инструкции министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было", − написал Моралес.
Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.
Решение американского лидера вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.
Источник: korrespondent.net
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