Гватемала решила перенести посольство в Иерусалим

Президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил в Facebook о решении перенести посольство страны в Израиле в Иерусалим.

"Сегодня (воскресенье, 24 декабря) я говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху… Одной из важных тем стало возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим. Сообщаю, что я дал инструкции министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было", − написал Моралес.

Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

Решение американского лидера вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Источник: korrespondent.net