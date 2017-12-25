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25. 12. 2017

Гватемала решила перенести посольство в Иерусалим

Президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил в Facebook о решении перенести посольство страны в Израиле в Иерусалим.

"Сегодня (воскресенье, 24 декабря) я говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху… Одной из важных тем стало возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим. Сообщаю, что я дал инструкции министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было", − написал Моралес.

Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

Решение американского лидера вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Источник: korrespondent.net

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