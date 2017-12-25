В Перу помиловали экс-президента Фухимори

Экс-президент Перу Альберто Фухимори, который отбывавал 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления, помилован 24 декабря нынешним главой государства Педро Кучински, сообщает РИА Новости.
В администрации перуанского лидера отметили, что Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.
"Президент республики во исполнение своих полномочий, предоставленных ему конституцией в этом плане, решил помиловать по гуманитарным соображениям господина Альберто Фухимори и еще семь человек, находящихся в таких же кондициях", − говорится в сообщении администрации.
Источник: korrespondent.net