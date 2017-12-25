В Косово против помощи РФ в переговорах с Сербией

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что Россия не может стать посредником в диалоге Белграда и Приштины, поскольку РФ давно отошла от косовского вопроса, сообщает РИА Новости.
"У России нет никакой роли здесь, и это не является ни необходимым, ни приемлемым приводить кого-то, кто никак не задействован", − заявил Харадинай.
Говоря о роли США в урегулировании, он указал, что будет просить большей вовлеченности Вашингтона в этот процесс как гаранта реализации соглашений и гаранта обеспечения мира и безопасности в крае.
Напомним, в 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику признали более 100 государств-членов ООН, не признают Сербия, Россия, Китай, Испания, Греция и ряд других государств.
Ранее президент Косово Хашим Тачи заявил, что Сербия планирует аннексировать северную часть Косово по "крымскому сценарию".
Источник: korrespondent.net