В Косово против помощи РФ в переговорах с Сербией

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что Россия не может стать посредником в диалоге Белграда и Приштины, поскольку РФ давно отошла от косовского вопроса, сообщает РИА Новости.

Напомним, на минувшей неделе Сербия предложила России стать посредником в переговорах с Приштиной, если косовские албанцы будут настаивать на привлечении США к этому процессу.

"У России нет никакой роли здесь, и это не является ни необходимым, ни приемлемым приводить кого-то, кто никак не задействован", − заявил Харадинай.

Он считает, что в процесс решения косовского кризиса были все время вовлечены Евросоюз и США, "а Россия сама отступила".

Говоря о роли США в урегулировании, он указал, что будет просить большей вовлеченности Вашингтона в этот процесс как гаранта реализации соглашений и гаранта обеспечения мира и безопасности в крае.

Напомним, в 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику признали более 100 государств-членов ООН, не признают Сербия, Россия, Китай, Испания, Греция и ряд других государств.

Ранее президент Косово Хашим Тачи заявил, что Сербия планирует аннексировать северную часть Косово по "крымскому сценарию".

Источник: korrespondent.net