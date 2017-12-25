Папа Римский призвал к миру и принятию беженцев

В ночь на 25 декабря католики, протестанты, а также последователи ряда православных церквей празднуют Рождество Христово.

Поздно вечером в воскресенье, 24 декабря, Папа Римский Франциск провел торжественную рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане. На мессе присутствовали тысячи верующих и священнослужителей.

В своей речи Папа призвал христиан "принять изгнанных и преследуемых с распростертыми объятиями".

По словам понтифика, Рождество должно пробудить людей от равнодушия и открыть глаза на страдания других.

"Мы видим следы миллионов людей, которые идут не по доброй воле, а принуждены расставаться с любимыми, поскольку они изгнаны из собственной страны", − заявил глава Святого престола. Он также призвал христиан "среди напряженности и конфликтов найти в себе мужество, чтобы поддерживать гостеприимство".

Отметим, Папа Франциск выступал в защиту беженцев с момента вступления в должность.

Папа Римский призвал Италию "расширять площади" для мигрантов

Он также попросил о "даре мира для всего мира" и призвал к освобождению всех похищенных людей, включая священников, монашествующих и мирян.



Тысячи верующих собрались и в Вифлееме, у базилики Рождества Христова, куда днем 24 декабря пришла традиционная процессия от Яффских ворот Иерусалима. Процессию возглавил апостольский администратор Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.

Празднования в этом году были омрачены последствиями волнений, произошедших после объявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Меры безопасности в историческом центре города были усилены. Ожидается, что всего в течение праздничных дней Вифлеем посетят десять тысяч туристов.

Напомним, в обращении к верующим в 2016 году понтифик призвал положить конец конфликтам в мире и отметил Украину.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net