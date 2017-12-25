США намерены добиваться более экономной работы ООН

США будут добиваться еще более экономной и прозрачной работы ООН, заявили в постпредстве страны при организации после принятия ее бюджета.



Напомним, 24 декабря Генассамблея ООН приняла бюджет организации на 2018-2019 годы в размере 5,39 миллиарда долларов.

В распространенном заявлении США подчеркивается, что Вашингтон добился сокращения действующего бюджета 2016-2017 года на 285 миллионов долларов.

"В дополнение к такому значительному снижению трат, мы сократили излишние функции ООН по управлению и поддержке, увеличили поддержку ключевых приоритетов США в мире и усилили дисциплину и отчетность в системе ООН", − отмечается в сообщении.

"Мы удовлетворены результатами переговоров по бюджету в этом году, но можете быть уверены, что мы продолжим искать пути, чтобы повысить эффективность ООН и защитить наши интересы", − заявила американский постпред Никки Хейли.

Новая администрация США настаивает на проведении реформы ООН. Президент Дональд Трамп заявил, что международная организация тратит все больше денег и становится при этом менее эффективной.

Трамп обвинил ООН в бюрократии

Ранее сообщалось, что Вашингтон предложил сократить бюджет ООН на 2018-2019 годы на 250 миллионов долларов.

Источник: korrespondent.net