Активистка Femen разделась в Ватикане

Участницы движения Femen заявили, что провели рождественским вечером акцию на площади Святого Петра в Ватикане.



На фотографии опубликованной в Facebook девушка с обнаженной грудью и надписью на теле изображена на фоне рождественских яслей. Протест был посвящен церковным запретам в адрес женщин, в частности запрету на аборты.

В движении утверждают, что акция прошла за несколько часов до мессы, которую провел Папа Римский Франциск.

Напомним, в конце декабря 2014 года одна из участниц движения разделась на площади Святого Петра после рождественского послания понтифика и была задержана сотрудниками правоохранительных органов Ватикана.

Источник: korrespondent.net