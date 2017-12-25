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25. 12. 2017

Белый дом готовит список "плохих парней" из РФ

 
Администрация президент США Дональда Трампа готовит компактный список "плохих парней" из РФ (так называемый "Кремлевский доклад"), которыйв январе 2018 года представят Конгрессу, рассказал в интервью Коммерсанту бывший главный координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид.
 
Отмечается, что Белый дом обязан составить этот список в соответствии с подписанным президентом дополнением к федеральному закону 3364 О противодействии противникам США посредством закона о санкциях (CAATSA).
 
Фрид отметил, что перечень должен быть не слишком большим и включать людей, "реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии".
 
"В законе CAATSA сказано, что администрация должна определить круг высших должностных лиц и олигархов, задействованных во внешней политике, и установить, в каких отношениях они находятся с Владимиром Путиным, то есть можно ли их назвать приближенными. Критерии составления списка описаны в законе", − пояснил бывший чиновник Госдепартамента.
 
Он добавил, что попадание в список не означает автоматического введения санкций против того или иного россиянина, однако увеличивает такой риск в будущем. При этом банки в Европе и США, увидев фамилию человека в черном списке, могут решить, что взаимодействие с ним "связано с более высокими рисками".
 
Фрид затруднился сказать, сколько фамилий будет в документе, однако "речь не идет о том, чтобы лишить огромное число русских возможности делать бизнес на Западе". 
 
Экс-чиновник также подчеркнул, что ранее введенные санкции ограничили агрессию России в отношении Украины и "заставили Москву согласиться на подписание минских соглашений, в которых четко сказано, что Донбасс − это территория Украины".
 
Ранее сообщалось, что новый пакет антироссийских санкций, который будет принят США в феврале 2018 года, дополнят закрытым списком граждан России, контакт с которыми нежелателен для американских партнеров в Европе.
 
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Источник: korrespondent.net

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